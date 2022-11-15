Екоактивісти облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта "Смерть і життя" в Музеї Леопольда у Відні. Це зробили активісти організації "Останнє покоління" (Letzte Generation).

Про це повідомило ORF.

Активісти заявили, що чорною рідиною є нібито “фейкова нафта”. У результаті картина та рама від неї цілі.

“Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював “Смерть і життя” понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, оскільки, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою”, – пояснив акцію 30-річний активіст.

🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️ Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Чоловік закликав до заходів жорсткої економії. Він наголосив на тому, що варто обмежити швидкість у 100 км/год на автобані та відмовитися від нового буріння нафти і газу.

Раніше чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога “Сіяч”. Вони залили її гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Інцидент трапився у Римі 5 листопада.

Ще раніше у Німеччині двоє представників кліматичного руху Letzte Generation облили картопляним пюре картину “Стіжки Сіна” Клода Моне. Інцидент відбувся у музеї Барберіні у Потсдамі. Також екоактивісти з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента Ван Гога “Соняшники” у Національній галереї Лондона.