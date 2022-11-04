У ніч на 3 листопада у Відні невідомі особи намалювали на українській інсталяції літеру "Z", яка стала символом повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила українська громада Відня.

Інцидент трапився на Площі прав людини в австрійській столиці. Зазначається, що невідомі розмалювали червоними символами російських окупантів інформаційний стенд України.

Це вже вдруге за останні два тижні, коли на Площі прав людини у Відні з’являються подібні символи.

У заяві українців мовиться, що такі “графіті” з’являються у Відні час від часу. До прикладу, такими ж літерами хтось розмалював стіну, яку було розфарбовано у синьо-жовтих кольорах.

“Ми засуджуємо такі дії та вимагаємо проведення за ними поліцейського розслідування. “Z” і “V” у цьому контексті є символами, які підтримують та прославляють широкомасштабну терористичну агресивну війну, яку Росія веде проти України”, – йдеться у заяві української громади.

Активісти також звернулись до австрійських правоохоронців з проханням запровадити кримінальну відповідальність за публічну демонстрацію “Z” та “V” як знаків, що символізують насилля та ненависть.