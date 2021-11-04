У столиці Австрії оголосили про посилення заходів боротьби з пандемією COVID-19, заборонивши нещепленим людям відвідувати ряд закладів.

Про це повідомляє місцеве видання NEWS.AT.

Відтепер у Відні для відвідування деяких закладів потрібно надати докази вакцинації або одужання від COVID-19. Негативний тест більше не годиться.

Обмеження стосуються всіх закладів харчування – ресторанів, кафе та барів.

Також список охоплює заклади з надання послуг, що потребують тісного фізичного контакту. Це салони краси, перукарні та масажні кабінети.

Окрім того, невакцинованим забороняється відвідувати будь-які заходи на більш як 25 осіб.

Мер міста Мікаель Людвіг сказав, що вони набудуть чинності “наприкінці наступного тижня”, не назвавши конкретної дати.

Наразі близько 64% ​​жителів Відня повністю вакциновано.