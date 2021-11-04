Про це повідомляє місцеве видання NEWS.AT.
Відтепер у Відні для відвідування деяких закладів потрібно надати докази вакцинації або одужання від COVID-19. Негативний тест більше не годиться.
Обмеження стосуються всіх закладів харчування – ресторанів, кафе та барів.
Також список охоплює заклади з надання послуг, що потребують тісного фізичного контакту. Це салони краси, перукарні та масажні кабінети.
Окрім того, невакцинованим забороняється відвідувати будь-які заходи на більш як 25 осіб.
Мер міста Мікаель Людвіг сказав, що вони набудуть чинності “наприкінці наступного тижня”, не назвавши конкретної дати.
Наразі близько 64% жителів Відня повністю вакциновано.
- У березні у Відні та ще двох регіонах Австрії вимагали негативний тест на COVID-19 при відвідуванні непродовольчих магазинів.
- А у січні у Відні тисячі людей вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу.