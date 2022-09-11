Фокусом VCT 2022 стала Statement Ukraine – головна мета, якого це забезпечення видимості української культури в Європі та підтримка працівників культури та мистецтва в Україні та тих, хто був переселений за кордон після початку тотальної російської війни проти України.
Statement Ukraine складається з панельної дискусії “Українська культура на шляху до ЄС/ Ukrainian Culture on its Path to the EU”, виставки українських митців “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom” у Das weisse haus та NFT drop VC STATEMENT UKRAINE Crypto Art Drop.
STATEMENT UKRAINE ініціювали Борис Ондрейчка, художній керівник viennacontemporary та Яна Барінова, раніше директорка Департаменту культури КМДА. Наразі вона працює директоркою з
розвитку у viennacontemporary та менеджером проєктів European Policies and Ukraine у ERSTE Foundation.
Панельна дискусія “Українська культура на шляху до ЄС”
Панельна дискусія “Українська культура на шляху до ЄС/ Ukrainian Culture on its Path to the EU” включала дві панелі.
Метою дискусії було напрацювання дорожньої карти реформ у культурній галузі, визначення пріоритетів та зон відповідальності, залучення до співпраці якомога ширшого кола фахівців України та країн ЄС, окреслення напрямів та розробка KPI для цих складних процесів.
Перша панель була присвячена необхідним інтеграційним реформам в державному культурному секторі України. Модерувала першу панель Яна Барінова.
Спікери першої панелі: Галина Григоренко, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України; Франческа Тіссен, засновниця та голова Thyssen- Bornemisza Art Contemporary (TBA21); Філіп Керн, засновник KEA European Affairs Джудіт Коленбергер, культуролог та дослідник міграції.
Темою другої панелі стало мистецтво та креативні індустрії під час війни. Модерувала другу панель Наталія Микольска.
Серед спікерів другої панелі: Катерина Ботанова, співкуратор фестивалю CULTURESCAPES; Тарас Доронюк, директор з розвитку Інституту KSE; Євгенія Кравчук, заступник голови фракції “Слуга народу”; Таня Малярчук, письменниця; Маркус Губер, керуючий директор віденської бієнале viennacontemporary.
Важливі цитати спікерів панельної дискусії:
Яна Барінова, менеджер з розвитку viennacontemporary, колишній директор Департаменту культури м. Києва:
“Вражає, що понад 250 українських та австрійських гостей відвідали заходи STATEMENT UKRAINE. Сьогодні ми робимо все, щоб Україна була в центрі уваги у всьому світі, це постійне нагадування про те, що українці гинуть просто за свою культуру, за свою етнічну приналежність і за свій вибір існувати як незалежна держава. Це наша відповідальність, як відбудувати країну після перемоги і як наблизитися до членства в Європейському Союзі. Тому наше дуже серйозне завдання – осмислити історію та сучасні наративи української національної та культурної ідентичності і вступити в конструктивний діалог про них з Європою, і зокрема з Австрією та Віднем”.
Маркус Хубер, виконавчий директор viennacontemporary:
“Contemporary – це більше ніж конструкція мистецького ринку, це платформа, яка дає перспективи і дає голос. Українці потребують платформи для своїх голосів. Саме тому ми започаткували Statement Ukraine”.
Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України:
“Підтримка з боку європейської культурної та австрійської спільноти є дуже важливою для України. Україна та Австрія мають потужний потенціал для культурного співробітництва”.
Петер Лаунскі-Тіффенталь, Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Австрії:
“Австрія і надалі залишатиметься з Україною, як вона це робить з першого дня російської війни проти України. Ця війна також є війною проти культури України та її ідентичності, а також проти її народу”.
Галина Григоренко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України:
“Налагодження довготривалих культурних зв’язків є надзвичайно важливим. Це виклик, тому Україна та Європа повинні співпрацювати, щоб він працював і поширювати спільні цінності через мистецтво”.
Франческа Тіссен, засновниця та голова Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21):
“Культури часто стають другим фронтом війни, і це те, що ми бачимо зараз. Одним із прикладів може бути авангард. Українські художники відіграють величезну роль у його розвитку. Малевич та інші видатні художники насправді були українцями, але люди схильні про це забувати. І ми повинні нагадати їм про цей факт”.
Філіп Керн, засновник KEA European Affairs:
“Моя порада європейським урядам – дивитися на процес інтеграції до ЄС як на можливість, адже інвестиції в культуру можуть принести дуже багато. Важливо дати людям перспективу, умови для розкриття творчих здібностей”.
Юдіт Коленбергер, культуролог і дослідник міграції:
“Австрія повинна продовжувати приймати переміщених осіб. Приймати українців – це взаємовигідна справа, адже вони приносять стільки талантів у всі сфери. Тому важливо припинити зосереджуватися на швидкій інтеграції замість сталої інтеграції”.
Катерина Ботанова, співкуратор фестивалю CULTURESCAPES:
“Українське мистецтво – це мистецтво доказів. Це пошук голосів і мов, які допомагають мати докази того, що не повинно бути забутим. Але культура має довести своє право на існування в економічному плані. Можливо, настав час економіки турботи, яка базується не лише на доходах?”
Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу”
“Коли ми говоримо про культурну спадщину, то треба сказати, що на сьогоднішній день зруйновано 500 пам’яток. Тобто йдеться не лише про обстріли будівель. Ми побачили, що на окупованих територіях Росія намагалася знищити українську ідентичність”.
Таня Малярчук, письменниця:
“Українська культура була маргіналізована. Її досі називають пострадянською. Що це означає? Радянського Союзу не існує вже 30 років. Припиніть це”.
Також центральне місце Statement Ukraine займає виставка “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom”, де тринадцять українських та міжнародних художників досліджують тему війни, яку курує Катерина Філюк. Виставка проходить під час днів viennacontemporary у співпраці з Das Weisse haus і відкрита для безкоштовного відвідування.
Виставка висвітлює проблеми втрачених чи потенційних реліквій і різноманітних суспільних відносин, які в них закладені. Вона набуває форми спекулятивних і зворушливих мемуарів, які ведуть відвідувача на схід, хоча й намагаються за всяку ціну уникнути будь-яких меланхолійних настроїв, які можуть бути пов’язані з такою подорожжю.
Митці: Kinder Album (UA), Анка Бенера та Арнольд Естефан (RO), Василь Дмитрик (UA), Лія Достлієва та Андрій Достлієв (UA, PL), Гай Кенігштайн (NL), Дмитро Красний (UA), Олекса Манн (UA) , Назар Мартинюк (UA), Metahaven (NL), Юрій Пікуль (UA), Клеменс Пул (USA/UA), Олена Субач (UA) та Cosimo Veneziano (IT).
Години роботи: Четвер – неділя, 8–11 вересня 2022 р. з 11:00 – 19:00
Щоденна екскурсія від куратора з 14:00 до 15:00
VC STATEMENT UKRAINE CRYPTO ART DROP
Благодійним проєктом Vienna contemporary в рамках Statement Ukraine став запуск Crypto Art Drop для підтримки української мистецької спільноти у форматі NFT drop. Ініціатива включає щонайменше 8 мистецьких робіт, створених відомими сучасними українськими митцями у співпраці з міжнародним криптохудожниками, яких було відібрано Борисом Ондречко (художній керівник VCT), Яною Баріновою (директорка з розвитку бізнесу VCT), Бенуа Куті (засновник Музею крипто Arts) та Юрою Мироном (провідний український криптохудожник). Проект побудований на платформі Tezos і відбувається за підтримки Музею Crypto Arts і 0x4rt.
NFT вже представлено на платформі https://objkt.com та будуть продані через аукціон протягом 9-11-го вересня. Більша частина коштів отриманих від продажу творів мистецтва NFT буде передана безпосередньо на підтримку української організації – Dattalion.
DATTALION – Український батальйон даних – це проект, заснований і керований українськими жінками за підтримки міжнародних волонтерів, які воюють на інформаційному фронті війни росії проти України. DATTALION — це найбільша безкоштовна та незалежна зведена база даних фото- та відеозаписів війни з відкритим вихідним кодом, а також база даних перевірених очевидців жахів російського вторгнення.
Керують проєктом Том Валлманн та Ольга Столярчук, за підтримки Яни Барінової.
Мета проєкту:
надання сталої підтримки українським художникам шляхом об’єднання сучасних українських художників із міжнародними крипто художниками та надання їм допомоги в запуску їхньої роботи на відповідних цифрових мистецьких платформах для підвищення обізнаності про їхню роботу та звернення до нових колекціонерів.
поєднання західних і східних художників і мистецьких сцен, а також збір коштів для благодійних організацій, пов’язаних з мистецтвом і культурою в Україні.
Наші мистецькі колаборації:
1 – Sparrow х Анна Кострицька
2- Oficinas TK x Юлія Бєляєва
3 – Ілан Катін х Катерина Заволока
4 – Гала Мірісса х Макс Кільдеров
5 – Бард Іонсон х Олексій Сай
6 – Енджі Тейлор x Влада Ралко
7 – Gary Cartlidge х Олексій Іванюк
8 – Shortcut x Дмитро Федоренко
Переглянути готові арт обєкти можна за посиланням –
bit.ly/3QhSjlV . Взяти участь в аукціоні можна буде 9-11 вересня за посиланням – bit.ly/3cRYUpx
Vienna Contemporary — провідний ярмарок сучасного мистецтва Центрально-Східної Європи у Відні, Австрія. Орієнтуючись на центрально – східне мистецтво vienna contemporary (VCT) вітає міжнародні та австрійські галереї, які демонструють молоді та визнані позиції сучасного мистецтва. З 2015 по 2020 рік він проходив щорічно в Marx Halle.
У 2022 VCT, отримавши нову локацію старовинну будівлю Kursalon в центральному парку Відня – Stadtpark, має намір створити новий мистецький район Відня, що поступово розвиватиметься, та єдину екосистему, що включатиме великі інституції, найавторитетніші виставкові простори та підтримку художніх інтервенцій.
Повна програма подій
Візуальні матеріали: https://cutt.ly/GCITrUx