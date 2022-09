Фокусом VCT 2022 стала Statement Ukraine – головна мета, якого це забезпечення видимості української культури в Європі та підтримка працівників культури та мистецтва в Україні та тих, хто був переселений за кордон після початку тотальної російської війни проти України.

Statement Ukraine складається з панельної дискусії “Українська культура на шляху до ЄС/ Ukrainian Culture on its Path to the EU”, виставки українських митців “The Cockerel with Black Wings: A Recovered Heirloom” у Das weisse haus та NFT drop VC STATEMENT UKRAINE Crypto Art Drop.

STATEMENT UKRAINE ініціювали Борис Ондрейчка, художній керівник viennacontemporary та Яна Барінова, раніше директорка Департаменту культури КМДА. Наразі вона працює директоркою з