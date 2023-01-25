У Відні, столиці Австрії, скасували концерт російського піаніста та народного артиста РФ Дениса Мацуєва, який підтримує широкомасштабне вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Дякуємо, що чуєте нас! У Відні скасували концерт відомого російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ проти України. Це артисти та пропагандисти з ряду нетребків-піонтковських. Тому їм не місце в цивілізованих країнах”, – написав Олександр Ткаченко.

Варто зазначити, що російський піаніст Денис Мацуєв є одним з підписантів листа в підтримку дій Путіна щодо анексії Криму.

Крім цього, наприкінці січня 2023 року у Празі мала відбутися лекція російського журналіста та засновника радіо “Эхо Москвы” Олексія Венедіктова. Втім, організатори скасували його виступ, дізнавшись про його пропагандистські наративи щодо України.

За словами журналістки Олександри Єфименко, 27 січня в Празі мала відбутися лекція Олексія Венедиктова, головного редактора російської цілодобової радіостанції “Эхо Москвы”, який мав розповідати про “колонізацію Сибіру”.

Після цього Єфименко написала листа організаторам заходу та навела їм приклади пропагандистських цитат Венедиктова про “громадянський конфлікт в Україні у 2014 році” про “чесний референдум” тощо.

Крім того, вона пояснила, що сама з Криму, а Венедиктов “бреше і легалізує крадіжку його власного дому”. На думки Олександри, давати можливість виступати таким як він — ставати співучасником інформаційного злочину.

Як результат, лекцію скасували.

“Організатори відповіли мені, що лекція через графік Венедиктова і без того відкладалася, а після того, як вони ознайомилися з його інтерв’ю і тезами про війну в Україні й окупацію Криму, його там не буде взагалі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Йоганна Філіппа Пальма “за свободу слова і свободу друку”. Причиною такого кроку стало те, що її номінували спільно з російським журналістом, засновником радіо “Эхо Москвы”, Олексієм Венедіктовим.