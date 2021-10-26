Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

Організатори акції повідомили про 8 тис. учасників, а поліція — про 1,7 тис.

Учасники виступили проти можливого введення локдауну для невакцинованих громадян, а також вакцинації, яку в Австрії для певних категорій населення хочуть зробити обов’язковою.

“Мені 70. Я не вакцинований і вільний. Я не дозволив, щоб мене закрили під час останнього локдауна. Я виходив на вулицю і не захворів”, – сказав один з учасників мітингу.