Про це повідомляє австрійське видання Kurier.
Організатори акції повідомили про 8 тис. учасників, а поліція — про 1,7 тис.
Учасники виступили проти можливого введення локдауну для невакцинованих громадян, а також вакцинації, яку в Австрії для певних категорій населення хочуть зробити обов’язковою.
“Мені 70. Я не вакцинований і вільний. Я не дозволив, щоб мене закрили під час останнього локдауна. Я виходив на вулицю і не захворів”, – сказав один з учасників мітингу.
#Demo #Wien#Resselpark
Menschen fordern Regierungsrücktritt.@vanderbellen muß weg. pic.twitter.com/kLJp1czPRb
— Conte de St. Germain (@Conte_d_St_G_) October 26, 2021
Також протестуючі закликали піти у відставку прем’єр-міністра Австрії Александра Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen).
- Цього року у Відні тисячі людей вже виходили на акцію протесту проти карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу.
- Працівники американської технологічної компанії General Electric вийшли на акцію протесту, вимагаючи скасування обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.
- Також протестували проти обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19 у Берліні, де на вулиці вийшли від 5 до 10 тисяч осіб. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.