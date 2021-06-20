Сьогодні у Відні заплановані перемовини високопоставлених дипломатів з Китаю, Німеччини, Франції, Росії та Великої Британії, щоб спробувати узгодити і відновити угоду 2015 року про стримуванні іранських ядерних розробок.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань заявив, що майже всі документи угоди СВПД (Спільний всеосяжний план дій) “були легко узгоджені” і що дипломати незабаром повернуться до своїх країн – не тільки для подальших консультацій з урядами, а й для прийняття остаточних рішень.

У США немає представника за столом переговорів, тому що колишній президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів країну з угоди в 2018 році. Трамп також відновив і посилив санкції, щоб спробувати змусити Іран переглянути договір з іншими країнами.

Проте, адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти, що готова приєднатися до угоди на умовах, які в цілому означають, що Сполучені Штати послаблять санкції, а Іран повернеться до ядерних зобов’язаннями 2015 року.

Делегація США у Відні бере участь в непрямих переговорах з Іраном, при цьому дипломати інших світових держав виступають в якості посередників.

Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерного угоди з Іраном.

20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.