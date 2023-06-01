«У відповідь на війну проти України» – Фарерські острови обмежують доступ росіян до своїх портів

Джерело: The Moscow Times
Рибацьким суднам з РФ заборонено скуповуватись на Фарерах, а також користуватись послугами з техобслуговування. Діяльність російських рибальських суден у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, провізією, висадкою та перевалкою.
Уряд острівної країни заявив, що нові правила є відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
“До портів Фарерських островів буде дозволено заходити лише риболовецьким суднам, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією”, – зазначили у заяві.
Фарерські острови, розташовані між Шотландією та Ісландією, є автономною територією Данії.
Зауважується, що уряд острівної країни намагається зменшити діяльність Росії у своїх портах через ризик шпигунства та після критики щодо поновлення двосторонньої угоди про рибальство наприкінці листопада.
Угода, яку щорічно оновлюють з 1977 року, встановлює квоти на вилов кількох видів у Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.
РФ стала важливим комерційним партнером Фарерських островів після того, як острівна країна та сусідня Ісландія посварилися з Європейським Союзом, включаючи Данію, між 2010 і 2014 роками через квоти на скумбрію та оселедець.
Ембарго ЄС на фарерську рибу завдало шкоди економіці території, яка потім звернулася до інших ринків.
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