«У відповідь на війну проти України» – Фарерські острови обмежують доступу росіян до своїх портів

Уряд Фарерських островів, що входять до Королівства Данія, заявив про обмеження до своїх портів для російських громадян. Нині там зможуть швартуватися лише рибальські човни РФ, одначе і ті з обмеженнями.

Джерело: The Moscow Times

Рибацьким суднам з РФ заборонено скуповуватись на Фарерах, а також користуватись послугами з техобслуговування. Діяльність російських рибальських суден у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, провізією, висадкою та перевалкою.

Уряд острівної країни заявив, що нові правила є відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

“До портів Фарерських островів буде дозволено заходити лише риболовецьким суднам, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією”, – зазначили у заяві.

Фарерські острови, розташовані між Шотландією та Ісландією, є автономною територією Данії.

Зауважується, що уряд острівної країни намагається зменшити діяльність Росії у своїх портах через ризик шпигунства та після критики щодо поновлення двосторонньої угоди про рибальство наприкінці листопада.

Угода, яку щорічно оновлюють з 1977 року, встановлює квоти на вилов кількох видів у Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.

РФ стала важливим комерційним партнером Фарерських островів після того, як острівна країна та сусідня Ісландія посварилися з Європейським Союзом, включаючи Данію, між 2010 і 2014 роками через квоти на скумбрію та оселедець.

Ембарго ЄС на фарерську рибу завдало шкоди економіці території, яка потім звернулася до інших ринків.