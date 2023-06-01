«У відповідь на війну проти України» – Фарерські острови обмежують доступу росіян до своїх портів

російсько-українська війна

02 червня

00:33 НАТО зобов’язується підготувати Україну до завершення війни, щоб «історія не повторилася» – Столтенберг

01 червня

23:49 В ООН висловили стурбованість уповільненням експорту зерна з Чорного моря
23:34 ПАР розглядає можливість проведення саміту БРІКС у Китаї через ордер МКС на арешт Путіна
22:55 «Видали на прохання іншої структури»: у ГУР прокоментували лист на виїзд Трубіцина за кордон
22:45 «Євросолідарність» готує закон про кримінальну відповідальність за зачинені сховища
22:26 Українські військові у Великій Британії проходять курс з поводження з полоненими
21:35 ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові ДФС Насірову: з 523 до 261 млн грн
21:00 Українську стрічку «Люксембург, Люксембург» покажуть в Японії
20:49 Сейм Латвії закликав до прискореного членства України в НАТО
20:31 На Сумщині викрито підприємців, які продавали товари для військової промисловості Росії – СБУ
20:30 США продовжили безмитний режим для української сталі ще на рік
20:03 Росія оголосила у розшук двох ексміністрів оборони України та колишнього начальника Генштабу
20:00 РФ вчинила понад 4200 кримінальних злочинів проти дітей після початку повномасштабної війни
19:56 «Міг налякати людей»: на Запоріжжі військового не пустили до закладу, бо він був у формі
19:47 Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що законне місце України – у НАТО
19:31 «Євросолідарність» закликає очільника Мінцифри запровадити цифрову систему оповіщення про укриття
19:27 Столтенберг: Усі країни НАТО погоджуються на вступ України, однак спочатку потрібно виграти війну проти РФ
19:02 У Запорізькій області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь – Генштаб
18:37 Уряд затвердив порядок евакуації та повернення дітей-сиріт
18:01 У Nintendo заявили, що остаточно припиняють роботу на російському ринку
17:55 «Інформаційно-психологічна операція росіян»: Маляр прокоментувала підрив дороги біля КПП «Три сестри»
17:35 В Одесі внаслідок стрілянини загинули дві особи (ОНОВЛЕНО)
17:32 Україна та Швеція підписали меморандум про співпрацю у соціальній сфері
17:23 Українських дітей депортують до РФ заради квартир та виплат від держави – The Guardian
17:12 У США видали антологію українських поетів про трагедію у Бабиному Яру
16:56 Митрополиту і секретарю УПЦ МП, які провокували релігійну ворожнечу, загрожує до 5 років ув’язнення
16:38 Офіційні волонтери не повинні сплачувати жодних податків з товарів для ЗСУ – міністр фінансів Марченко
16:33 Пентагон для України придбає установки Gepard на майже 120 млн доларів
16:25 Шольц запевнив, що Німеччина зробить свій внесок в гарантії безпеки для України

«У відповідь на війну проти України» – Фарерські острови обмежують доступу росіян до своїх портів

Уряд Фарерських островів, що входять до Королівства Данія, заявив про обмеження до своїх портів для російських громадян. Нині там зможуть швартуватися лише рибальські човни РФ, одначе і ті з обмеженнями.

П’ятниця, 2 червня 2023, 00:17
Підтримати

Джерело: The Moscow Times

Рибацьким суднам з РФ заборонено скуповуватись на Фарерах, а також користуватись послугами з техобслуговування. Діяльність російських рибальських суден у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, провізією, висадкою та перевалкою.

Уряд острівної країни заявив, що нові правила є відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

“До портів Фарерських островів буде дозволено заходити лише риболовецьким суднам, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією”, – зазначили у заяві.

Фарерські острови, розташовані між Шотландією та Ісландією, є автономною територією Данії.

Зауважується, що уряд острівної країни намагається зменшити діяльність Росії у своїх портах через ризик шпигунства та після критики щодо поновлення двосторонньої угоди про рибальство наприкінці листопада.

Угода, яку щорічно оновлюють з 1977 року, встановлює квоти на вилов кількох видів у Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.

РФ стала важливим комерційним партнером Фарерських островів після того, як острівна країна та сусідня Ісландія посварилися з Європейським Союзом, включаючи Данію, між 2010 і 2014 роками через квоти на скумбрію та оселедець.

Ембарго ЄС на фарерську рибу завдало шкоди економіці території, яка потім звернулася до інших ринків.

Теги: заборона для росіян, ізоляція росіян, ізоляція рф, підтримка України, Фарерські острови

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook