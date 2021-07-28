Для українців нарешті відкриті популярні туристичні напрямки. Наразі громадяни України можуть подорожувати до 124 країн світу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу – це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле”, – сказав Кулеба.

Він додав, що серед популярних туристичних напрямів уже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Куба, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія.

Водночас Кулеба зауважив, що пандемія коронавірусу триває.

Він закликав співвітчизників дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для подорожуючих онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.

Нагадаємо, уряд Португалії прийняв рішення дозволити українським туристам в’їзд до країни. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.