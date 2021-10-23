У вихідні через марафон перекриють центр Києва: список вулиць

У вихідні, 23 та 24 жовтня, в Києві відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, у зв’язку з чим передбачається обмеження транспортного руху на деяких вулицях.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Учасники марафону долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км – залежно від рівня своєї підготовки та мети.

Рух буде обмежено на ВДНГ, у центрі міста, на Подолі, Русанівці, Трухановому острові, а також в районі Львівської площі та Почайної.

Зокрема, передбачено обмеження руху:

з 10:00 до 11:00 23 жовтня за маршрутом “Київського мiні-марафону 4.2 км”: Експоцентр ВДНГ – проспект Академіка Глушка, 1;

з 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня на території Софiївської площі, Володимирського проїзду, Михайлівської площі, а саме, Володимирський проїзд (від вулиці Володимирська до вулиці Велика Житомирська, вулиця Михайлівська), Михайлівська площа (від вулиці Велика Житомирська до вулиці Трьохсвятительська), Софіївська площа (від вулиці Володимирська), вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Хрещатик), вулиця Михайлівська (від провулку Михайлівського), вулиця Алли Тарасової (від провулку Михайлівського);

з 08:00 до 16:00 24 жовтня за маршрутом “Wizz Air Київський марафон 42 км”: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Tapaca Шевченка – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Соборності – вулиця Євгена Сверстюка – міст через Русанівський канал – вулиця Ентузіастів – Русанівська набережна – міст Патона – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – Парковий міст – вулиця Труханівська – Труханів острів – Північний міст – проспект Степана Бандери – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

з 09:00 до 14:30 24 жовтня за маршрутом “Wizz Air Київський марафон 21 км”: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Tapaca Шевченка – вулиця Хрещатик – Музейний провулок – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

з 08:00 до 11:30 24 жовтня за маршрутом “sportbank Забiг 10 км”: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Січових Стрільців – Глибочицький проїзд – вулиця Глибочицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Межигірська – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд.

Також передбачено графік перекриття вулиць 23-24 жовтня:

вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня:

вул. Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;

вул. Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – із 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – із 08:30 до 13:00;

просп. Соборності – з 08:45 до 13:00;

вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30;

вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;

вул. Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;

вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.