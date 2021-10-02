Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зокрема, обмеження руху центральними вулицями передбачається: із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною), а також із 06:30 до 16:00 3 жовтня за маршрутом:
- вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
- вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
- вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
- просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
- вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Рогнідинська;
- вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
- вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
- Бессарабська площа;
- вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
- вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).
Окрім цього, за маршрутами напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту.
Також, 2 жовтня, у межах події відбудеться низка додаткових активностей. Серед них “Марафон для всіх“, який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини, проте щодня виборює медаль своїм незламним характером та силою волі.
Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вул. Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.
Того ж дня пройдуть всі дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів та Дитячий марафон спільно зі спортивним рухом Олександра Педана JuniorZ.
3 жовтня відбудуться основні забіги для дорослих учасників на дистанціях 21 км, 10 км, 5 км, а також Естафета на 21 км та “Командна п’ятірка“.
- У Києві з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня частково обмежать рух транспорту мостом Метро.