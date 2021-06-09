Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
У центрах масової вакцинації щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.
Зазначається, що обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.
Цими вихідними центри будуть працювати у містах 13 областей України та в Києві.
- Зокрема, у Львівській області – 8 центрів. З них 3 – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області – 7 центрів. З них 4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області – 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області – 3 центри у Херсоні;
- у Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;
- у Київській області – 2 центри у Броварах і Білій Церкві;
- у Києві – 1 центр;
- у Тернопільській області – 1 центр в Тернополі;
- у Рівненській області – 1 центр в Рівному;
- у Дніпропетровській області – 1 центр в Дніпрі;
- у Хмельницькій області – 1 центр в Хмельницькому;
- у Житомирській області – 1 центр в Житомирі;
- у Черкаській області – 1 центр в Черкасах;
- у Донецькій області – 1 центр в Маріуполі.
“Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров’я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал”, – наголосив головний державний санітарний лікар України – заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.
Нагадаємо, у минулі вихідні центри масової вакцинації проти коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.