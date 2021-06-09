У вихідні, 12-13 червня, в Україні працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації, де проводитимуть щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У центрах масової вакцинації щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Зазначається, що обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Цими вихідними центри будуть працювати у містах 13 областей України та в Києві.

Зокрема, у Львівській області – 8 центрів. З них 3 – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області – 7 центрів. З них 4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області – 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області – 3 центри у Херсоні;

у Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;

у Київській області – 2 центри у Броварах і Білій Церкві;

у Києві – 1 центр;

у Тернопільській області – 1 центр в Тернополі;

у Рівненській області – 1 центр в Рівному;

у Дніпропетровській області – 1 центр в Дніпрі;

у Хмельницькій області – 1 центр в Хмельницькому;

у Житомирській області – 1 центр в Житомирі;

у Черкаській області – 1 центр в Черкасах;

у Донецькій області – 1 центр в Маріуполі.

“Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров’я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал”, – наголосив головний державний санітарний лікар України – заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Нагадаємо, у минулі вихідні центри масової вакцинації проти коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах