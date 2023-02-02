У боях за Вугледар (Донецька область) загинув депутат "Європейської Солідарності" у Чорнобаївській селищній раді (Херсонська область) Олександр Воробйов.

Про це повідомили у пресслужбі “Євросолідарності”.

Олександр Воробйов свого часу воював в Афганістані, був добровольцем у зоні АТО/ООС, де воював з окупантами з 2017 по 2021 рр.

До російського повномасштабного вторгнення працював тренером у Чорнобаївському районному центрі дитячої та юнацької творчості.

Перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко зазначив, що знав Олександра Воробйова особисто і востаннє бачився з ним влітку 2021 року.

“Олександр Трохимович, маючи всебічний і багатий бойовий досвід, тренував та виховував молодь Чорнобаївщини та Золотонощини. Разом з побратимами збудував на рідній землі справжній навчально-тренувальний табір. Оснастив його смугою перешкод, звів ряд будівель, схожих до тих, що на окупованій Донеччині, і постійно тренував молодих і досвідчених воїнів, вдосконалюючи бойові навички. Вишкіл від Трохимовича передбачав тактику ведення боїв у місті, на відкритій та пересічній місцевості, вихід з оточення, наступ, розвідка. Разом зі своєю командою неодноразово брав участь у військово-спортивних змаганнях загальнонаціонального та регіонального рівнів. Досконало володів усіма видами холодної та вогнепальної зброї і уміло передавав свій досвід молоді. Навички та знання отримані під час вишколу неодноразово рятували життя нашим воїнам. Сам Олександр Трохимович, був надзвичайно скромною людиною. Як більшість українських героїв”, – наголосив він.

Сущенко додав, що Олександр Воробйов став на захист України з перших годин повномасштбаного російського вторгнення.

“Кілька разів потрапляв в оточення, але завжди повертався майже неушкодженим. Так сталося і минулого тижня. Кілька діб усі ми жили надією та сподіваннями, що Трохимовичу поталанить і цього разу. Проте жахлива звістка сьогодні смутком наповнила серця, тих, хто знав героя”, – зазначив він.

У пресслужбі “ЄС” додали, що на місці вишколу Трохимович заклав молодий фруктовий сад. Це була його друга, після Перемоги, особиста мрія.

“Сад укорінився і вже навесні дасть цвіт, а восени принесе соковиті плоди. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам’ять нашому Герою!”.