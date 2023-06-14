Джерело: Instagram-сторінка ФК “Кудрівка”

За інформацією клубу, В‘ячеслав Савицький загинув 8 червня 2023 року на Луганщині, поблизу селища Білогорівка.

В‘ячеслав народився 10 лютого 1998 року у селі Купчичі, на момент загибелі йому було 25 років.

“Ціле життя попереду, якби російські окупанти не напали на Україну, а він мужньо не пішов захищати неньку.Скромний, тихий, але цілеспрямований та бойовий хлопчина, який завжди був готовий прийти на допомогу. Футбольний клуб Кудрівка співчуває батькам, рідним та всім хто знав В’ячеслава”, – повідомили у клубі.