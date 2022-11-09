За даними міністерства оборони Сполучених Штатів, за час повномасштабної війни проти України Росія, ймовірно, втратила половину своїх бойових танків, та використала більшу частину високоточної зброї.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву заступника міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кала.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія, ймовірно, вже втратила половину своїх бойових танків. Окрім цього, Росія вже використала для завдання ударів по Україні більшу частину своєї високоточної зброї.

“Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла”, – сказав американський посадовець.

Він також наголосив, що за понад 8 місяців повномасштабного протистояння, Росія зазнала “десятків тисяч втрат”, що “набагато більше”, аніж втрати СССР в Афганістані.

“Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків зі всієї російської армії. Вони перекинули в Україну понад 80% сухопутних військ. Вони витратили більшість своїх високоточних боєзапасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того стану якими вони були до початку повномасштабної війни”, – додав Колін Кал.

Посадовець зауважив, що президент РФ Володимир Путін розпочав цю війну з наміром знищити Україну, однак зазнав невдачі і це вже е зміниться.

“Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає”, – сказав він.