Згідно з даними секретних документів США – які було "злито" у соцмережі – у повномасштабній війні проти України знищено понад 90% елітних підрозділів спепризначення РФ. На його відновлення підуть довгі роки.

Про це повідомляє The Washington Post.

У документах мовиться, що збройні сили РФ надмірно залежать від спеціалізованих підрозділів, яких використовували у складі передових піхотних формувань. Як наслідок – підрозділи спецпризначення РФ зазнали значних втрат.

Як правило, спецпризначенцям доручають різного роду таємні місії з високим ризиком, включаючи очевидний наказ захопити президента України Володимира Зеленського, для яких вони проходять найдосконалішу підготовку.

Але коли минулого року Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, старші командири, які прагнули використати імпульс і скептично ставились до навиків звичайних військових, наказали елітним силам вступити у прямі бої.

За словами спостерігачів, швидке виснаження російських підрозділів спецпризначення змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність РФ використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій.

Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діє російське військо, згідно з оцінками, які варіюються від кінця 2022 року до початку цього року.

Знищення підрозділів спецпризначення видно на супутникових знімках, представлених серед витоку матеріалів. Згідно з документом, фотографіями до і після, на яких показано базу 22-ї окремої бригади спецназу на півдні Росії, “постраждали чотири із п’яти російських окремих бригад спецпризначення, які повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року”. Вони зазнали значних втрат.

Слайд містить два зображення згори, одне зроблене в листопаді 2021 року, за кілька місяців до початку вторгнення, а інше – рік потому. На першому – автопарк, який кишить транспортними засобами. На другому фото, зробленому через декілька місяців після повернення спецпризначенців, помітно, що залишилось менш ніж половина тактичних машин “Тигр”, які були на їх розгортанні.

Згідно з оцінками, 22-га та дві інші бригади спецпризначення втратили від 90% до 95% особового складу.

У США зазначили, що втрати елітних бійців посилюють проблеми РФ, оскільки на навчання спецпризначенців потрібно щонайменше чотири роки. Щоб відновити втрачені підрозділи, РФ може знадобитись десять років.

У документах не повідомляється кількість вбитих та поранених спецпризначенців в Україні, але в матеріалах, посилаючись на перехоплені дані розвідки, стверджується, що лише один підрозділ – 346-й – “втратив майже всю бригаду”: із 900 розгорнутих бійців залишилось 125.

Аналітики американської розвідки відслідковували кожен підрозділ спецпризначення, який повернувся додому на південь Росії з України, окрім одного: 25-го полку спецпризначення. Серйозні втрати особового складу та техніки, як стверджується в документах, “можуть пояснити, чому немає чітких [розвідувальних] ознак їхнього повернення до гарнізону”.

Оцінки уряду США узгоджуються із спостереженнями аналітиків. Роб Лі, військовий експерт і старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики, сказав, що через те, що російська мотострілецька піхота виявилася неефективною, командири намагалися компенсувати це, висунувши елітні повітряно-десантні підрозділи, морську піхоту та спецназ на фронт, коли провалилася спроба захопити столицю України та атаки на схід і південь.

Ця стратегія мала миттєві наслідки, сказав Лі. Російські командири, втративши найкраще підготовлених бійців, втратили також цінні навички, якими володіли ці війська, включаючи збір розвідданих і розвідку, від початку вторгнення до минулої осені.

“Це вплинуло на решту війни, тому що Росія втратила всі ці ключові можливості, які вона не могла легко замінити – як обладнання, так і таланти. Це вплинуло на те, що вони могли і не могли робити”, – сказав він.

Лише за кілька днів після 24 лютого 2022 року війська спецпризачення прибули до Харківської області в невеликій кількості та без особливої підтримки з боку звичайних військ, сказав Лі. Багато з них було вбито або потрапили в полон, зазначив він. Кілька їхніх спецавтомобілів знищено, свідчать відео та фото.

Подібна ситуація склалася в Маріуполі на півдні, сказав Лі, і в східному Донбасі, де бої часто точилися в лісистій місцевості, де регулярним російським мотострілковим підрозділам було важко діяти. За словами Лі, сили спецпотзначення також діяли у шахтарському місті Вугледар Донецької області, де українські та російські сили ведуть бої між собою протягом місяців.

За словами Лі, очевидна смерть командира бригади спецпризначення у Вугледарі в лютому ще більше ілюструє масштаб проблем, яких зазнає Росія. Якщо такий старший воєначальник пішов “так далеко вперед, то, мабуть, щось не зовсім так. Або втрати в цьому підрозділі занадто великі, або їх використовують так, як вони не повинні використовуватися”, – додав він.

Втрати Росією своїх елітних військ матимуть каскадні наслідки, йдеться в документах, включаючи втрату певної здатності навчати воєнізовані групи нетрадиційній тактиці ведення війни, “яку Росія використовувала для просування своїх інтересів за кордоном”.

Зрозуміло, що віййська спецпризначення – це обмежений ресурс, який не можна легко поповнити, – сказав Лі. Незрозуміло, чи взяли звичайні російські командири уроки з того, що сталося в Україні, аби якнайкраще використати ці елітні сили.

“Мине деякий час, перш ніж буде повне розуміння того, як вони адаптуються”, – сказав він.