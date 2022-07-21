Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили трьох мешканців Одеської області, які за хабар у розмірі 12 тисяч доларів звільняли від служби чоловіків призовного віку та перенаправляли через кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що організував незаконний бізнес громадянин РФ. Один з учасників групи підшукував чоловіків, яким пропонував уникнути мобілізації за 12 тисяч доларів США.

За ці гроші йому робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальшого зняття з військового обліку. Також цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон.

Водночас перевіряється інформація причетності до нелегальної схеми співробітників військкомату.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.