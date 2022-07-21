Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що організував незаконний бізнес громадянин РФ. Один з учасників групи підшукував чоловіків, яким пропонував уникнути мобілізації за 12 тисяч доларів США.
За ці гроші йому робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальшого зняття з військового обліку. Також цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон.
Водночас перевіряється інформація причетності до нелегальної схеми співробітників військкомату.
Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, після початку повномасштабної російсько-української війни, з 24 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.
- Також повідомлялось, що жінки, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не зможуть виїхати за кордон. Для виїзду потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від військкоматів.
- 29 червня 2022 року на офіційному інтернет-представництві президента України опублікували петицію щодо заборони видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці. Вже за два тижні вона отримала необхідну для розгляду кількість підписів.