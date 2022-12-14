Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.
У розвідці Сполученого Королівства відреагували на коментарі колишнього “міністра оборони” так званої “ДНР”, терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Останній 6 грудня заявив, що два місяці перебував у складі батальйону псевдореспубліки “ДНР” на передовій і за цей час виявив “кризу стратегічного планування” у “спецоперації” РФ проти України.
Окрім цього, терорист Гіркін висміяв дії російської армії, яка зосередилась на будівництві великих позиційних оборонних споруд. На думку Гіркіна, такі споруди навряд чи є корисними у сучасній війні.
“Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у спільноті безпеки Росії. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії”, – резюмували у розвідці Великої Британії.
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