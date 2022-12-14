Британські розвідники вважають, що серед військової верхівки РФ тривають "бурхливі дебати" щодо ведення війни проти України.

Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.

У розвідці Сполученого Королівства відреагували на коментарі колишнього “міністра оборони” так званої “ДНР”, терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Останній 6 грудня заявив, що два місяці перебував у складі батальйону псевдореспубліки “ДНР” на передовій і за цей час виявив “кризу стратегічного планування” у “спецоперації” РФ проти України.

Окрім цього, терорист Гіркін висміяв дії російської армії, яка зосередилась на будівництві великих позиційних оборонних споруд. На думку Гіркіна, такі споруди навряд чи є корисними у сучасній війні.

“Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у спільноті безпеки Росії. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії”, – резюмували у розвідці Великої Британії.