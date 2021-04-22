В районі проведення операції Об'єднаних сил сталася пожежа. Внаслідок пригоди постраждав один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомили у штабі ООС.

“В районі ООС, у місті Рубіжне, на території однієї із військових частин сталося загоряння бензобаку автомобіля. Надалі вогонь перекинувся на чотири бензовози”, — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України.

“Стан здоров’я — задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна”, — додали в штабі.

До ліквідації пожежі було заслужено Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Вогонь наразі ліквідовано, причини пожежі з’ясовуються.