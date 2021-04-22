Про це повідомили у штабі ООС.
“В районі ООС, у місті Рубіжне, на території однієї із військових частин сталося загоряння бензобаку автомобіля. Надалі вогонь перекинувся на чотири бензовози”, — йдеться в повідомлені.
Зазначається, що внаслідок пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України.
“Стан здоров’я — задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна”, — додали в штабі.
До ліквідації пожежі було заслужено Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Вогонь наразі ліквідовано, причини пожежі з’ясовуються.
- В лютому поточного року внаслідок пожежі на Донбасі загинули троє військових.