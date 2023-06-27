Джерело: режисер і продюсер литовського суспільного телеканалу LRT Домінікас Кубілюс у Facebook та пресслужба “Європейської Солідарності”.
33 спортсмени з Литви та України беруть участь у Міжнародному марафоні “Я підіймаю прапор за Україну в НАТО”. Кількість учасників марафону – 33 – дорівнює кількості членів Альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцева точка марафону — Вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга.
“Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор – це прапор, котрий стоїть на кордоні Європи та орди, яка сьогодні називається Росією”, – сказав Степан Барна.
А також побажав успіхів і багато здоров’я бігунам, аби пробігти цю відстань й одночасно висловив сподівання, що на саміті НАТО Україна таки отримає оновлення політичних відносин між Україною і Альянсом.
“І ми будемо разом в єдиній Європі, в єдиному цивілізованому світі і в єдиному Північноатлантичному альянсі”, – наголосив захисник України.
Своєю чергою режисер і продюсер литовського суспільного телеканалу LRT Домінікас Кубілюс написав: “За кілька кілометрів від сил окупантів, нам вручили заповнений димом і дірками від куль прапор, який бачив багато запеклих боїв за свободу. 33 українські та литовські бігуни привезуть передовий прапор до Вільнюса, де його урочисто піднімуть під час саміту НАТО. 33 – це магічне число – враховуючи Фінляндію та Швецію, це було б число країн НАТО разом з Україною”.
- Вільнюський муніципалітет долучився до ініціативи підтримки вступу України до НАТО, тому з 7 до 11 липня в столиці Литви вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.
- Кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.