Розпочався 16-денний біговий марафон Київ-Вільнюс, в якому беруть участь 33 українські та литовські бігуни. Степан Барна, боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади, депутат Тернопільської обласної ради від фракції "Європейська Солідарність" передавав бігунам прапор України, щоб вони донесли до Європи і світу, що Україна – це європейська держава і заслуговує на членство в НАТО.

Джерело: режисер і продюсер литовського суспільного телеканалу LRT Домінікас Кубілюс у Facebook та пресслужба “Європейської Солідарності”.

33 спортсмени з Литви та України беруть участь у Міжнародному марафоні “Я підіймаю прапор за Україну в НАТО”. Кількість учасників марафону – 33 – дорівнює кількості членів Альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцева точка марафону — Вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга.

“Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор – це прапор, котрий стоїть на кордоні Європи та орди, яка сьогодні називається Росією”, – сказав Степан Барна.

А також побажав успіхів і багато здоров’я бігунам, аби пробігти цю відстань й одночасно висловив сподівання, що на саміті НАТО Україна таки отримає оновлення політичних відносин між Україною і Альянсом.

“І ми будемо разом в єдиній Європі, в єдиному цивілізованому світі і в єдиному Північноатлантичному альянсі”, – наголосив захисник України.

Своєю чергою режисер і продюсер литовського суспільного телеканалу LRT Домінікас Кубілюс написав: “За кілька кілометрів від сил окупантів, нам вручили заповнений димом і дірками від куль прапор, який бачив багато запеклих боїв за свободу. 33 українські та литовські бігуни привезуть передовий прапор до Вільнюса, де його урочисто піднімуть під час саміту НАТО. 33 – це магічне число – враховуючи Фінляндію та Швецію, це було б число країн НАТО разом з Україною”.