Про це повідомляє DW.

Організатори зібрали на одному майданчику росіян, котрі виступають проти збройної агресії РФ в Україні, а також представників європейських країн та міжнародних організацій, які підтримують народ України.

У вступному слові тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров висловив переконання, що “найголовніше зараз – це перемога України”.

“Ми, росіяни, повинні визнати, що переважна більшість жителів планети сприймають нас як носіїв зла… Це накладає на нас певні моральні завдання. Не сумніваюся, що сьогодні у нас усіх є розуміння, що історичний шанс повернути РФ до цивілізацію може наступити тільки після перемоги України у війні. І це те, заради чого ми маємо працювати і для чого ми збираємося тут”, – наголосив він.

Конгрес триватиме у Вільнюсі три дні, з 31 серпня до 2 вересня.

Загалом зареєстровано понад 500 учасників із 43 країн світу. Серед них письменники Віктор Шендерович та Дмитро Биков, громадські діячі та підприємці Михайло Ходорковський, Леонід Невзлін, Альфред Кох та Євген Чичваркін, політик Гаррі Каспаров, Дмитро Гудков, економісти Сергій Гурієв, Владислав Іноземцев та інші.

Крім того, у списку міжнародних гостей Конгресу заявлено парламентарів із Великої Британії, Німеччини, України, Литви та Естонії, представників урядів Латвії, Литви та Польщі, колишніх вищих керівників Естонії та Грузії, депутатів Європарламенту, низка американських експертів та опозиційні активісти з РБ та Киргизстану. Серед учасників, зокрема міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, радник голови офісу президента України Олексій Арестович, заступник голови Комітету із закордонних справ бундестагу Томас Ерндль та інші.