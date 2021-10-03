Про це у Facebook повідомив український піаніст Павло Гінтов.

“Третього жовтня у Вільнюсі мав відбутись концерт відомого російського піаніста Ніколая Луганського. Мешканці Вільнюса оголосили, що вийдуть на протест біля Національної філармонії через те, що Луганській у серпні грав у Донецьку. Наразі концерт скасовано “через проблеми зі здоров’ям соліста”, – написав Гінтов.

Проти виступу російського піаніста висловилися і місцеві політики.

Нагадаємо, з 2015 року Мінкульт України веде “чорний список” митців. До нього потрапляють особи, що, на думку СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо створюють загрозу нацбезпеці України. Перелік вже містить понад 200 імен і постійно оновлюється. Митці, що потрапили до списку, не можуть гастролювати в Україні, а кіно та серіали з ними заборонені для трансляції.

Крім цього, з 2017 році виконавці з Російської Федерації можуть гастролювати в Україні тільки після узгодження своїх гастролей з СБУ. Це передбачено законом “Про внесення змін до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.