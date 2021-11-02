Про це повідомили на сайті кіноархіву “Довженко-центр”.
Перші українські мультиплікаційні стрічки “Українізація” та “Казка про солом’яного бичка”, створені В’ячеславом Левандовським та Володимиром Дев’ятніним в 1927 році, не збереглись.
Тож добірку зробили з мультиплікаційних плакатів, фейлетонів та рекламних кіноанонсів 1927–1930 років, присвячених темам роззброєння, соціалістичного будівництва, бюрократизму тощо.
Ці роботи зберігали у кіножурналах “Кінотиждень ВУФКУ” (1927–1929), “Кінотиждень” (1929) та “Кіножурнал” (1929–1930), сюжети яких передували демонстрації фільмів у кінотеатрах з 1927 року.
Так, до добірки увійшли анімаційні фільми:
- Дніпрельстан, 1927, реж. Євген Макаров
- Проданий апетит (анонс фільму), 1927
- Держпозика, 1928, реж. Євген Макаров
- Казка про загальне роззброєння, 1929, реж. Михайло Войцман
- Прогульник, 1929, реж. Яків Ройтман
- Бережіть папір, 1929 реж. Яків Ройтман
- Палац мистецтв СРСР, 1930, реж. ймовірно Ніколай Ходатаєв
- Одинадцятий (анонс фільму), 1927
Анімаційну добірку “Мультагітпроп” поклали на музику від Dj U-Ra та Anton Baybakov. Онлайн-перегляд відкрито до 10 листопада.
- Нагадаємо, в інтернеті з’явився відеоролик “Що таке українська мова?” про історію української мови.