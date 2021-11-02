У добірку архівної української анімації "Мультагітпроп" 1927-1930 років ввійшли вісім фільмів, створених в Центральній мультиплікаційній майстерні Всеукраїнського фото кіноуправління (ВУФКУ). У відкритому доступі вони будуть до 10 листопада.

Про це повідомили на сайті кіноархіву “Довженко-центр”.

Перші українські мультиплікаційні стрічки “Українізація” та “Казка про солом’яного бичка”, створені В’ячеславом Левандовським та Володимиром Дев’ятніним в 1927 році не збереглись.

Відтак, підбірку зібрали з мультиплікаційних плакатів, фейлетонів та рекламних кіноанонсів 1927-1930 років, присвячених темам роззброєння, соціалістичного будівництва, бюрократизму тощо.

Ці роботи зберігали у кіножурналах “Кінотиждень ВУФКУ” (1927-1929), “Кінотиждень” (1929) та “Кіножурнал” (1929-1930), сюжети яких передували демонстрації фільмів у кінотеатрах з 1927 року.

Так, до добірки увійшли анімаційні фільми:

Дніпрельстан, 1927, реж. Євген Макаров

Проданий апетит (анонс фільму), 1927

Держпозика, 1928, реж. Євген Макаров

Казка про загальне роззброєння, 1929, реж. Михайло Войцман

Прогульник, 1929, реж. Яків Ройтман

Бережіть папір, 1929 реж. Яків Ройтман

Палац мистецтв СРСР, 1930, реж. ймовірно Ніколай Ходатаєв

Одинадцятий (анонс фільму), 1927

Анімаційну добірку “Мультагітпроп” поклали на музику від Dj U-Ra та Anton Baybakov. Онлайн-перегляд відкритий до 10 листопада.