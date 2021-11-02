Про це повідомили на сайті кіноархіву “Довженко-центр”.

Перші українські мультиплікаційні стрічки “Українізація” та “Казка про солом’яного бичка”, створені  В’ячеславом Левандовським та Володимиром Дев’ятніним в 1927 році не збереглись.

Відтак, підбірку зібрали з мультиплікаційних плакатів, фейлетонів та рекламних кіноанонсів 1927-1930 років, присвячених темам роззброєння, соціалістичного будівництва, бюрократизму тощо.

Ці роботи зберігали у кіножурналах “Кінотиждень ВУФКУ” (1927-1929), “Кінотиждень” (1929) та “Кіножурнал” (1929-1930), сюжети яких передували демонстрації фільмів у кінотеатрах з 1927 року.

Так, до добірки увійшли анімаційні фільми:

  • Дніпрельстан, 1927, реж. Євген Макаров
  • Проданий апетит (анонс фільму), 1927
  • Держпозика, 1928, реж. Євген Макаров
  • Казка про загальне роззброєння, 1929, реж. Михайло Войцман
  • Прогульник, 1929, реж. Яків Ройтман
  • Бережіть папір, 1929 реж. Яків Ройтман
  • Палац мистецтв СРСР, 1930, реж. ймовірно Ніколай Ходатаєв
  • Одинадцятий (анонс фільму), 1927

Зображення: Довженко-центр

Зображення: Довженко-центр

Зображення: Довженко-центр

Анімаційну добірку “Мультагітпроп” поклали на музику від Dj U-Ra та Anton Baybakov. Онлайн-перегляд відкритий до 10 листопада.

 

 

 