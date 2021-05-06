У Вінниці в офісному центрі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в офіційних приміщеннях на вул. Бевза, 34 в обласному центрі надійшло до рятівників о 12:34.

Наразі рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення “Укргазбанку” та кафе.

Близько 14 години пожежу локалізували.

Зазначається, що на місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи. За даними видданя “Вінниця.Info”, загиблою виявилася молода жінка.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

Речник ДСНС Вінниччини Олександр Кутовий в коментарі місцевому виданню “Veжа” повідомив, причини загоряння поки що невідомі.