У Вінниці натовп підлітків жорстоко побив 18-річного скейтера. Вони намагалися поголити молоду людину, тому що їм не сподобалася його зачіска.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Подія трапилась близько 22-ї години. До поліції надішло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 18-річного вінничанина з множинними тілесними ушкодженнями.

Поліцейські опитали потерпілого та з’ясували, що хлопця, який відпочивав разом з друзями, побила компанія підлітків.

На сайті обласного главку виклали відео 18+ самої бійки, яку зняли на смартфон. Відео не відкривається у вільному доступі, а лише через YouTube.

На ролику видно, як натовп підлітків оточив хлопця. Вони спілкувалися зі скейтером і провокували його на бійку. Той вирішив дати відсіч. У результаті він відмахнувся від кривдника. Тоді підлітки накинулись на нього. Його почали бити руками та ногами по всьому тілу й голові. Хлопець упав та знепритомнів.

Постраждалого скейтера госпіталізували в лікарню з множинними тілесними ушкодженнями.

В ході першочергових розшукових заходів працівники поліції встановили чотирьох активних учасників бійки. Ними виявились четверо вінничан, троє з яких віком 16 років та одному – 18 років.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.

Троє підлітків записали відеозвернення, в якому вибачились. Вони запевнили, що переосмислили свій вчинок, а потерпілому побажали якнайшвидшого одужання.

Наразі поліція встановлює усіх учасників правопорушення.