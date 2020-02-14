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У Вінниці врятували вагітну жінку, що намагалася стрибнути з мосту

У Вінниці патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці стрибнути з мосту.

П’ятниця, 14 лютого 2020, 14:01

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Учора, близько 17:30, патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували на 102”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього патрульні Олександр Загоруй та Андрій Миколюк, підібравши момент, схопили її за руки та перетягнули через огорожу мосту в безпечне місце.

Виявилось, що вона чекає на дитину. Причину свого вчинку жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу, після цього вона прийшла до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй накласти на себе руки.

У Вінниці патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці стрибнути з мосту

У Вінниці патрульні роти ТОР спільно з небайдужими громадянами завадили вагітній жінці стрибнути з мосту

Учора, близько 17:30, патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з мосту. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз. Вони й зателефонували на 102.

Патрульні роти тактико-оперативного реагування швидко прибули на місце виклику. Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагались відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього патрульні Олександр Загоруй та Андрій Миколюк, підібравши момент, схопили її за руки та перетягнули через огорожу мосту в безпечне місце.

Виявилось, що вона чекає на дитину. Причину свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу.

У кареті швидкої жінка прийшла до тями та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй накласти на себе руки.

Патрульна поліція України

Опубликовано МВС України Четверг, 13 февраля 2020 г.

 

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Теги: Вінниця, поліцейські

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