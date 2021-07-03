У Вінницькій області через кілька годин після вакцинації помер 47-річний чоловік – МОЗ

Про це повідомила пресслужба МОЗ.
“2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким померлого“, – йдеться в повідомленні.
Щеплення проти COVID-19 чоловіку було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована.
О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи, але, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.
Зазначається, що випадок смерті зареєстровали як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Ддпартаменту охорони здоров’я Вінницької області.
“Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин. За протоколами розслідування летальних випадків, що надійшли до ДЕЦ МОЗ України від регіональних груп оперативного реагування всі випадки НППІ відносяться до випадкових подій та мають лише часовий зв’язок із проведеним щепленням. Жоден з цих випадків НППІ не пов’язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19“, – додали в МОЗ.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.