Про це повідомив сільський голова Віктор Кособуцький.
Він пояснив, що в школі коронавірус вже діагностували у чотирьох вчителів. Ще семеро чекають результати тесту, оскільки є підозра на COVID-19.
“Ми ухвалили рішення не розпочинати навчання у п’ятницю, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація. Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби, а у сімох спостерігається висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію”, – пояснив він.
У п’ятницю школу не відкрили.
З наступного тижня середні та старші класи перейдуть на дистанційне навчання. Попередньо — до 11 вересня.
Учні молодшої школи й далі ходитимуть на навчання. Це пояснили тим, що ні вчителі, ні учні не контактували з тими, хто захворів на коронавірус. Тож поки що вони навчатимуться у звичайному режимі.
Варто зазначити, що за минулу добу в області діагностували 55 випадків зараження.
- У Києві через коронавірус у двох вчителів освітній процес у одній зі шкіл з 1 вересня було організовано у дистанційному режимі.