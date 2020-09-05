Частину учнів у загальноосвітній школі села Павлівка (Калинівський район, Вінницька область) перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомив сільський голова Віктор Кособуцький.

Він пояснив, що в школі коронавірус вже діагностували у чотирьох вчителів. Ще семеро чекають результати тесту, оскільки є підозра на COVID-19.

“Ми ухвалили рішення не розпочинати навчання у п’ятницю, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація. Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби, а у сімох спостерігається висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію”, – пояснив він.

У п’ятницю школу не відкрили.

З наступного тижня середні та старші класи перейдуть на дистанційне навчання. Попередньо — до 11 вересня.

Учні молодшої школи й далі ходитимуть на навчання. Це пояснили тим, що ні вчителі, ні учні не контактували з тими, хто захворів на коронавірус. Тож поки що вони навчатимуться у звичайному режимі.

Варто зазначити, що за минулу добу в області діагностували 55 випадків зараження.