У Вінниці Будинок офіцерів, куди влучила російська ракета, "законсервують" до зими. Планується зберегти фасад.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Згодом стане відомо, який матиме вигляд відновлений Будинок офіцерів. Для цього проведуть конкурс проєктів, де представлять варіанти реконструкції. Це питання вже обговорювали з архітекторами Вінниччини. Утім, за історичною частиною будівлі буде нова та сучасна.

Зазначимо, що російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці 14 липня. Росіяни влучили боєприпасом поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”, який розташований у центрі міста. Внаслідок атаки руйнувань зазнав і Будинок офіцерів.

Через ракетну атаку у Вінниці пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів, додали у пресслужбі ДСНС.

Після обстрілу було відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей. Ще близько 90 осіб отримали поранення. Однією з загиблих виявилася 4-річна дівчинка Ліза, яка знялась у новорічному ролику першої леді України Олени Зеленської. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 25.

Загинув також член команди співачки Roxolana. Тоді він перебував на підготовці до концерту виконавиці у Будинку офіцерів. Ним виявився 25-річний звукорежисер Євген Коваленко.

Удари по Вінниці росіяни здійснили крилатими ракетами типу “Калібр”, зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат. Їх запустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. У Росії ж тричі змінювали свою версію щодо обстрілу.