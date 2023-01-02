У Вінниці трапилася різанина у церкві. До храму на честь Покрови Божої Матері увірвався чоловік з ножем, який накинувся на священника.

Про це повідомила пресслужба УПЦ.

За даними пресслужби, щодо ножового поранення священнослужителя стало відомо близько 9 ранку. Правоохоронці затримали чоловіка після приїзду.

Невідомий чоловік увійшов до храму УПЦ та почав усе перевертати. На ці дії правопорушника відреагував настоятель отець Антоній, який у той час перебував біля вівтаря. Він підійшов до чоловіка, щоб зробити зауваження. Невідомий проігнорував слова священника і натомість порізав йому горло.

Правоохоронцям довелося застосувати зброю. Нападника було поранено в ногу і затримано.

Священника вже прооперували, він знаходиться в реанімації в одній із лікарень міста.