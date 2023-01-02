Про це повідомила пресслужба УПЦ.
За даними пресслужби, щодо ножового поранення священнослужителя стало відомо близько 9 ранку. Правоохоронці затримали чоловіка після приїзду.
Невідомий чоловік увійшов до храму УПЦ та почав усе перевертати. На ці дії правопорушника відреагував настоятель отець Антоній, який у той час перебував біля вівтаря. Він підійшов до чоловіка, щоб зробити зауваження. Невідомий проігнорував слова священника і натомість порізав йому горло.
Правоохоронцям довелося застосувати зброю. Нападника було поранено в ногу і затримано.
Священника вже прооперували, він знаходиться в реанімації в одній із лікарень міста.
- Постійний потік людей приходить до собору, щоб віддати шану колишньому Папі Римському Бенедикту XVI, чиє тіло спочиватиме перед головним вівтарем до його похорону пізніше цього тижня.