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У Вінниці померла ще одна дівчина внаслідок ракетного удару: кількість жертв зросла до 26 осіб

У Вінниці померла 20-річна дівчина, яка стала жертвою російської ракетної атаки 14 липня. Вона отримала 98% опіків тіла.

Четвер, 21 липня 2022, 13:12
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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На момент атаки дівчина перебувала на площі Перемоги. Через п’ять днів вона померла у лікарні. Кількість жертв зросла до 26 осіб.

“26…померла у лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталася додому від стоматолога…98% опіків”, – написав Борзов.

Зазначимо, що кілька днів тому загинула лікар-невролог. Вона перебувала у клініці “Нейромед” на момент прильоту російської ракети. Тоді лікарка приймала пацієнтів.

Росіяни влучили ракетою поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”, який розташований у центрі міста. Внаслідок атаки руйнувань зазнав і Будинок офіцерів. Понад 200 людей звернулися за медичною допомогою після ракетного удару.

Теги: бивство цивільних, Вінниця, злочини росіян, ракетний удар по Вінниці, російсько-українська війна, Сергій Борзов

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