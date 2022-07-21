У Вінниці померла ще одна дівчина внаслідок ракетного удару: кількість жертв зросла до 26 осіб

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На момент атаки дівчина перебувала на площі Перемоги. Через п’ять днів вона померла у лікарні. Кількість жертв зросла до 26 осіб.

“26…померла у лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталася додому від стоматолога…98% опіків”, – написав Борзов.

Зазначимо, що кілька днів тому загинула лікар-невролог. Вона перебувала у клініці “Нейромед” на момент прильоту російської ракети. Тоді лікарка приймала пацієнтів.

Росіяни влучили ракетою поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”, який розташований у центрі міста. Внаслідок атаки руйнувань зазнав і Будинок офіцерів. Понад 200 людей звернулися за медичною допомогою після ракетного удару.