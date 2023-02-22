У Вінниці викрили канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до ПВК «Вагнер» — СБУ

Про це повідомила Служба безпеки України.
Чоловіка викрили на території обласного центру. За вступ до ПВК та участь у бойових діях проти Збройних сил України агент пропонував кожному “рекруту” грошову винагороду від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. У нього було широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, зокрема в Росії. Через це на нього вийшов представник “Вагнера” і запропонував свою допомогу у війні проти України.
Вінничанин за вказівкою ворога став підшуковувати колишніх ув’язненних для залучення до складу російської ПВК.
За його місцем проживання провели обшуки, виявивши мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з “вагнерівцем”.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.
- Серед найманців приватної військової компанії “Вагнер”, які воюють зараз проти України на боці РФ, є й ті, кого у 2020 році затримували в Мінську, але згодом повернули Росії.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.