У Вінниці викрили канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до ПВК «Вагнер» — СБУ

Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка викрили на території обласного центру. За вступ до ПВК та участь у бойових діях проти Збройних сил України агент пропонував кожному “рекруту” грошову винагороду від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. У нього було широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, зокрема в Росії. Через це на нього вийшов представник “Вагнера” і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Вінничанин за вказівкою ворога став підшуковувати колишніх ув’язненних для залучення до складу російської ПВК.

За його місцем проживання провели обшуки, виявивши мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з “вагнерівцем”.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.