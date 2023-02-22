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У Вінниці викрили канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до ПВК «Вагнер» — СБУ

У Вінниці співробітники СБУ заблокували канал вербування колишніх в'язнів до російської приватної військової компанії "Вагнер". Так званим "рекрутером" виявився місцевий житель.

Середа, 22 лютого 2023, 12:21
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка викрили на території обласного центру. За вступ до ПВК та участь у бойових діях проти Збройних сил України агент пропонував кожному “рекруту” грошову винагороду від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. У нього було широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, зокрема в Росії. Через це на нього вийшов представник “Вагнера” і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Вінничанин за вказівкою ворога став підшуковувати колишніх ув’язненних для залучення до складу російської ПВК.

Фото: СБУ

За його місцем проживання провели обшуки, виявивши мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з “вагнерівцем”.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: в'язні, Вагнер, вербування засуджених, вербування ув'язнених, Вінниця, ПВК «Вагнер», російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України

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