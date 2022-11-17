Про це повідомила Службу безпеки України.

Чоловік звільнився з армії ще на початку 1990-х років. За даними СБУ, його завербували представники російської воєнної розвідки ще тоді. Після розпаду СРСР його перевели в “режим очікування”.

Після початку широкомасштабного вторгнення до колишнього військового звернулися по “допомогу”. Агент таємно знімав українських військових. Інформацію він передавав ворогу через Telegram-канал.

Після отриманих даних російські військові планували завдати серію прицільних ракетних ударів. Їх скеровували по енергогенеруючих підприємствах Вінницької області.

Представники СБУ провели обшуки за місцем проживання фігуранта. У нього виявили мобільний телефон з доказами листування з російським “куратором”. Затриманому оголосили підозру у держзраді (ч. 2. ст. 111).