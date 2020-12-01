У випадку локдауну роботу транспорту обмежувати не планують – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження роботи транспорту не розглядається.

Про це він сказав в ефірі програми ”Сніданок з 1+1”.

”Навіть при тих консультаціях стосовно, щоб жорсткіше зробити всі ці карантинні заходи, питання закриття транспорту не підіймається. Більш того, ми бачимо, що навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишається все рівно працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я теж наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим”, – сказав Криклій.

Міністр уточнив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Водночас, щодо міжнародних перевезень, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

“Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає”, – резюмував Криклій.

(На відео з 2:25)