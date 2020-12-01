У випадку локдауну роботу транспорту обмежувати не планують – Криклій

Про це він сказав в ефірі програми ”Сніданок з 1+1”.
”Навіть при тих консультаціях стосовно, щоб жорсткіше зробити всі ці карантинні заходи, питання закриття транспорту не підіймається. Більш того, ми бачимо, що навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишається все рівно працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я теж наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим”, – сказав Криклій.
Міністр уточнив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Водночас, щодо міжнародних перевезень, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.
“Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає”, – резюмував Криклій.
(На відео з 2:25)
- 29 листопада голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що ймовірність введення в Україні повного локдауну становить 90%, а ще уряд готує так званий інтелектуальний локдаун.
- 28 листопада співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко за підсумками наради у парламенті заявила, що найближчими тижнями локдаун не вводитимуть.
- Станом на 17 годину понеділка, 30 листопада, в уряді не було узгодженої дати повного локдауну.