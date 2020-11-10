У ніч на вівторок, 10 листопада, в Єревані почалися протести після того, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання угоди з Азербайджаном і Росією про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Так, сотні незадоволених угодою людей вийшли на центральну площу Єревана біля будівель уряду і парламенту країни. Вони вигукували “Не віддамо!”, інформує агентство “Новини-Вірменія”.

Протестувальники увірвалися в зал засідань Національного Зібрання Вірменії (парламенту країни). Будівлю штурмували сотні людей.

Як повідомляє видання News.am, протестувальники без особливого опору правоохоронців увірвалися в залу засідань парламенту. Серед іншого, вони вимагали зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.

Велика кількість протестувальників зібралася також перед резиденцією президента Вірменії Армена Саркісяна.

Учасники акції висловлювали невдоволення з приводу підписання угоди (на їхню думку, вона передбачає значні територіальні поступки).

Крім того, учасники протесту штурмували будівлю уряду Вірменії на Площі Республіки в центрі Єревана. Вони увірвалися в головний корпус урядових будівель, поліцейські особливого опору не чинили, повідомляє News.am.

Демонстранти дійшли до залу засідань уряду і вимагали, щоб прем’єр-міністр Нікол Пашинян вийшов до них, повідомляє агентство “Новини-Вірменія”.

Пашиняна і його міністрів в будівлі не виявилося.

Також є інформація, що в центрі Єревана сталася сутичка між демонстрантами і охоронцями спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна. Вони намагалися витягнути його з автомобіля, вигукували лайки. У підсумку учасники акції дісталися до Мірзояна і побили його. Пізніше стало відомо, що Мірзоян у лікарні.

Сьогодні вранці прем’єр Вірменії Пашинян повідомив в Facebook, що за фактом нападу на спікера затримані вже двоє людей.

Крім того, Пашинян стверджує, що під час нічних протестів в Єревані демонстранти обікрали його резиденцію.

“Комп’ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші речі вкрали з резиденції прем’єр-міністра. Все це, звичайно, “в ім’я батьківщини”, – написав він у Facebook.

Пашинян уточнив, що продовжує перебувати в Вірменії і виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.