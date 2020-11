Про це повідомляє телеканал Sky News.

Так, сотні незадоволених угодою людей вийшли на центральну площу Єревана біля будівель уряду і парламенту країни. Вони вигукували “Не віддамо!”, інформує агентство “Новини-Вірменія”.

Протестувальники увірвалися в зал засідань Національного Зібрання Вірменії (парламенту країни). Будівлю штурмували сотні людей.

Як повідомляє видання News.am, протестувальники без особливого опору правоохоронців увірвалися в залу засідань парламенту. Серед іншого, вони вимагали зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.

Велика кількість протестувальників зібралася також перед резиденцією президента Вірменії Армена Саркісяна.

Учасники акції висловлювали невдоволення з приводу підписання угоди (на їхню думку, вона передбачає значні територіальні поступки).

Крім того, учасники протесту штурмували будівлю уряду Вірменії на Площі Республіки в центрі Єревана. Вони увірвалися в головний корпус урядових будівель, поліцейські особливого опору не чинили, повідомляє News.am.

Демонстранти дійшли до залу засідань уряду і вимагали, щоб прем’єр-міністр Нікол Пашинян вийшов до них, повідомляє агентство “Новини-Вірменія”.

Пашиняна і його міністрів в будівлі не виявилося.

Також є інформація, що в центрі Єревана сталася сутичка між демонстрантами і охоронцями спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна. Вони намагалися витягнути його з автомобіля, вигукували лайки. У підсумку учасники акції дісталися до Мірзояна і побили його. Пізніше стало відомо, що Мірзоян у лікарні.

Сьогодні вранці прем’єр Вірменії Пашинян повідомив в Facebook, що за фактом нападу на спікера затримані вже двоє людей.

Крім того, Пашинян стверджує, що під час нічних протестів в Єревані демонстранти обікрали його резиденцію.

“Комп’ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші речі вкрали з резиденції прем’єр-міністра. Все це, звичайно, “в ім’я батьківщини”, – написав він у Facebook.

Пашинян уточнив, що продовжує перебувати в Вірменії і виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни.

