Про це повідомляє телеканал Sky News.
Так, сотні незадоволених угодою людей вийшли на центральну площу Єревана біля будівель уряду і парламенту країни. Вони вигукували “Не віддамо!”, інформує агентство “Новини-Вірменія”.
Протестувальники увірвалися в зал засідань Національного Зібрання Вірменії (парламенту країни). Будівлю штурмували сотні людей.
Як повідомляє видання News.am, протестувальники без особливого опору правоохоронців увірвалися в залу засідань парламенту. Серед іншого, вони вимагали зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.
Велика кількість протестувальників зібралася також перед резиденцією президента Вірменії Армена Саркісяна.
Учасники акції висловлювали невдоволення з приводу підписання угоди (на їхню думку, вона передбачає значні територіальні поступки).
Крім того, учасники протесту штурмували будівлю уряду Вірменії на Площі Республіки в центрі Єревана. Вони увірвалися в головний корпус урядових будівель, поліцейські особливого опору не чинили, повідомляє News.am.
Демонстранти дійшли до залу засідань уряду і вимагали, щоб прем’єр-міністр Нікол Пашинян вийшов до них, повідомляє агентство “Новини-Вірменія”.
Пашиняна і його міністрів в будівлі не виявилося.
Також є інформація, що в центрі Єревана сталася сутичка між демонстрантами і охоронцями спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна. Вони намагалися витягнути його з автомобіля, вигукували лайки. У підсумку учасники акції дісталися до Мірзояна і побили його. Пізніше стало відомо, що Мірзоян у лікарні.
Сьогодні вранці прем’єр Вірменії Пашинян повідомив в Facebook, що за фактом нападу на спікера затримані вже двоє людей.
Крім того, Пашинян стверджує, що під час нічних протестів в Єревані демонстранти обікрали його резиденцію.
“Комп’ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші речі вкрали з резиденції прем’єр-міністра. Все це, звичайно, “в ім’я батьківщини”, – написав він у Facebook.
Пашинян уточнив, що продовжує перебувати в Вірменії і виконувати обов’язки прем’єр-міністра країни.
Huge Protest in #Yerevan after #Armenia, #Azerbaijan and #Russia sign #NagornoKarabagh peace deal
Protesters broke into parliament and government buildings, shouting “We will not give it up.”
Full Story: https://t.co/rFQ3yeryyT pic.twitter.com/lK2f3JR7FH
— Global News (@GlbBreakNews) November 10, 2020
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.
- Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання заяви про припинення війни у Нагірному Карабасі з президентом РФ Володимиром Путіним та азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.
- Угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі передбачає розгортання російського “миротворчого контингенту”.
- Президент Вірменії Армен Саркісян повідомив, що дізнався з преси про підписання домовленостей щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.