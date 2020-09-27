Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв'язку із загостренням конфлікту в Нагорному Карабасі.

Про це в Facebook написав прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

“За рішенням уряду, в Республіці Вірменія оголошується військова обстановка і загальний військовий збір. Рішення вступає в силу з моменту публікації”, – написав він.

Прем’єр закликав весь персонал, що відноситься до військ Вірменії, з’явитися в їх територіальні військові комісії.

Раніше військовий стан ввів Нагорний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.