Про це в Facebook написав прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
“За рішенням уряду, в Республіці Вірменія оголошується військова обстановка і загальний військовий збір. Рішення вступає в силу з моменту публікації”, – написав він.
Прем’єр закликав весь персонал, що відноситься до військ Вірменії, з’явитися в їх територіальні військові комісії.
Раніше військовий стан ввів Нагорний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.