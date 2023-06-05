У Вірменії заявили, що «членство в ОДКБ створює проблеми» для країни

4 червня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що членство країни в ОДКБ принаймні, починаючи з 2020 року, нічого не приносить, окрім проблем.

Джерело: Deutsche Welle

Григорян пояснив, що з 2020 року з боку Азербайджану на Вірменію сталося три широкомасштабні напади, за яких ОДКБ не надала країні “будь-якого сприяння”. Він зауважив, що через це Єревану доводиться шукати альтернативу – “наприклад, моніторингову місію Євросоюзу”.

“Так званий військовий блок після трьох нападів пропонує місію зі збирання фактів. Це принаймні несерйозно”, – наголосив він.

Секретар Ради безпеки уточнив, що членство в ОДКБ “створює певні проблеми”, водночас не обмежує співпрацю Вірменії з іншими країнами. Єреван, за його словами, активно працює із західними партнерами, зокрема й щодо закупівлі озброєнь.

Так, Григорян зазначив, що нині реальність, яка існує — це війна Росії проти України, показує, що можливості у РФ не такі великі, щоб і експортувати озброєння. Тому Вірменія пішла шляхом пошуку інших ресурсів”, пояснив він, уточнивши, що “є безліч країн, з якими інтенсивно ведуться обговорення щодо купівлі озброєння”.

У листопаді 2022 року Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію ради колективної безпеки ОДКБ та проєкт про спільні заходи надання допомоги Єревану. Це рішення він пояснив відсутністю політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії з боку організації та РФ. Згодом, у січні Єреван відмовився проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Вже 14 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив альянс безпеки, очолюваний Москвою, в тому, що він залишив його країну перед обличчям загрози відновлення бойових дій із сусіднім Азербайджаном.

15 вересня організація договору про колективну безпеку не наважилася безпосередньо втрутитися у загострену ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в ніч на 13 вересня спалахнули запеклі бої.