Про це повідомляє ВВС.
В районі, де знаходиться будинок 35-річного Мемо Фачіно та 36-річного Ленса Майєра, змінили правила, заборонивши вивішувати прапори на підтримку будь-якої організації. Це стосувалося не тільки прапорів з кольорами веселками. Майже на кожному будинку в районів був якийсь прапор. Найбільше прапорів було на підтримку руху BLM (Black Lives Matter), а також – прапорів на підтримку поліції. Нове правило передбачало, що біля будинку можна було вивісити тільки державний прапор США.
До цього веселковий прапор висів на ґанку гей-пари протягом п’яти років.
Мемо та Ленс придбали шість кольорових прожекторів та підсвітили будинок кольорами прапору ЛГТБ-спільноти.
А так виглядав будинок пари до того, як вони встановили прожектори.
- В Білому домі інформували, що весь червень на посольствах США по всьому світу буле вивішено різноколірні прапори ЛГБТК+-спільноти. Це демонструє, що “США є лідером у сфері прав людини ЛГБТК+у всьому світі”.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен дозволив американським посольствам і консульствам вивішувати прапор ЛГБТ протягом червня, який у низці країн є прайд-місяцем.