У штаті Вісконсин гей-парі наказали зняти прапор ЛГБТ-спільноти кольорів веселки. У відповідь вони замінили його державним прапором, а навколо будинку встановили прожектори, імітуючи кольори прапору ЛГБТ.

Про це повідомляє ВВС.

В районі, де знаходиться будинок 35-річного Мемо Фачіно та 36-річного Ленса Майєра, змінили правила, заборонивши вивішувати прапори на підтримку будь-якої організації. Це стосувалося не тільки прапорів з кольорами веселками. Майже на кожному будинку в районів був якийсь прапор. Найбільше прапорів було на підтримку руху BLM (Black Lives Matter), а також – прапорів на підтримку поліції. Нове правило передбачало, що біля будинку можна було вивісити тільки державний прапор США.

До цього веселковий прапор висів на ґанку гей-пари протягом п’яти років.

Мемо та Ленс придбали шість кольорових прожекторів та підсвітили будинок кольорами прапору ЛГТБ-спільноти.

А так виглядав будинок пари до того, як вони встановили прожектори.