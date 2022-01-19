У віці 112 років та 341 день у своєму домі помер іспанець Сатурніно де ла Фуенте Гарсію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Guinness World Records.

Новину підтвердив старший консультант по геронтології Роберт Яні, який у вересні 2021 року допомагав Сатурніно встановити рекорд найстарішого чоловіка планети.

На момент встановлення рекорду Сатурніно було 112 років та 211 днів.

Відомо, що він народився 11 лютого 1909 року в районі Пуенте-Кастро, що у Леоні. У 1933 році Сатурніно де ла Фуенте Гарсія одружився. За словами Сатурніно головним секретом довголіття було його щасливе та мирне подружнє життя. У шлюбі в пари народилось семеро доньок.

Оскільки Сатурніно мав зріст 150 см, його оминула участь у громадянській війні в Іспанії у 1936 році. Замість участі у військових діях він зайнявся шевським бізнесом. Спочатку він робив чоботи для армії, а згодом став найвідомішим шевцем у своєму районі.

Вільні від роботи моменти Сатурніно присвячував своєму іншому захопленню — грі у футбол. Все життя він був вболівальником місцевої команди Леона “Cultural Leonesa”.

Окрім цього, він став співзасновником місцевої команди “Puente Castro’s”.

Коли Сатурніно виповнилось 110 років, товариші по команді привітали його, давши звання найстарішого члена клубу.