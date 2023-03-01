Про це повідомляє французьке видання L’Equipe.
Протягом кар’єри гравця він виступав за “Касабланку” з Марокко, а також за французькі команди “Ніццу” та “Реймс”.
Серед досягнень Фонтена:
- чемпіон Франції (1956, 1958, 1960, 1962 роки),
- володар Кубка Франції (1954, 1958 роки),
- володар Суперкубка Франції (1958, 1960 роки),
- найкращий бомбардир чемпіонату Франції (1958 рік).
У складі збірної Франції Жюст зіграв 21 матч та забив 30 голів, а на чемпіонаті світу 1958 року він забив 13 м’ячів. Навіть досі це є рекордом за кількістю голів на одному чемпіонаті світу. Жюст привів збірну Франції до бронзових медалей.
- Аніматор, режисер, продюсер та художник компанії Walt Disney Studios Берні Маттінсон помер у віці 87 років. Він був останнім штатним співробітником Walt Disney Studios, який працював у компанії, коли нею ще керував сам Уолт Дісней.
- 22 лютого стало відомо про смерть захисника Маріуполя Олега Мудрака – не витримало серце. Військовий провів у російському полоні 6 місяців.
- 20 лютого помер Любомир Футорський – засновник гурту “Мертвий півень”, блогер, син дисидента Дарія Футорського та багатодітний батько.