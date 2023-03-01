Колишній нападник збірної Франції з футболу, а також рекордсмен за кількістю забитих голів на окремо взятому чемпіонаті світу Жюст Фонтен помер у віці 89 років.

Про це повідомляє французьке видання L’Equipe.

Протягом кар’єри гравця він виступав за “Касабланку” з Марокко, а також за французькі команди “Ніццу” та “Реймс”.

Серед досягнень Фонтена:

чемпіон Франції (1956, 1958, 1960, 1962 роки),

володар Кубка Франції (1954, 1958 роки),

володар Суперкубка Франції (1958, 1960 роки),

найкращий бомбардир чемпіонату Франції (1958 рік).

У складі збірної Франції Жюст зіграв 21 матч та забив 30 голів, а на чемпіонаті світу 1958 року він забив 13 м’ячів. Навіть досі це є рекордом за кількістю голів на одному чемпіонаті світу. Жюст привів збірну Франції до бронзових медалей.