Про це на погоджувальній раді повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
За словами Дмитра Разумкова, цей тиждень у парламентарів буде насичений.
“Три законопроекти, які були прийняті Верховною радою, повернуті з вето президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них, як і прогнозувалося, це №3711-д, реформа ВККС. Були дві неузгоджені правки. Я знаю, що у п’ятницю комітет розглянув цей закон. Завтра одним з перших питань ми його зможемо розглянути в залі для того, щоб продемонструвати, що ми рухаємося у напрямку судової реформи”, – зазначив спікер Ради.
Голова Парламенту заявив, що одразу будуть винесені на розгляд два законопроєкти, пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя – № 5068 та № 5069.
Крім того, на цьому тижні нардепи мають розглянути законопроєкти пов’язані із бізнесом, наприклад, про функціонування індустріальних парків.
- У четвер, 8 липня, президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) й надав свої пропозиції.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.
- У лютому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, згідно з яким Вищій раді правосуддя передається частина повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження з відбору суддів.