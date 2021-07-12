Про це на погоджувальній раді повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами Дмитра Разумкова, цей тиждень у парламентарів буде насичений.

“Три законопроекти, які були прийняті Верховною радою, повернуті з вето президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них, як і прогнозувалося, це №3711-д, реформа ВККС. Були дві неузгоджені правки. Я знаю, що у п’ятницю комітет розглянув цей закон. Завтра одним з перших питань ми його зможемо розглянути в залі для того, щоб продемонструвати, що ми рухаємося у напрямку судової реформи”, – зазначив спікер Ради.

Голова Парламенту заявив, що одразу будуть винесені на розгляд два законопроєкти, пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя – № 5068 та № 5069.

Крім того, на цьому тижні нардепи мають розглянути законопроєкти пов’язані із бізнесом, наприклад, про функціонування індустріальних парків.