Експрезидент США Дональд Трамп братиме участь у судовому засіданні у Нью-Йорку на наступному тижні.

Про це розповів один із адвокатів Трампа, Джо Такопіна в етері телеканалу ABC.

За його словами, 45-ий США особисто приїде до Нью-Йорка, де 4 квітня йому оголосять обвинувачення у фальсифікації податкової звітності.

Також Такопіна зауважив, що на Трампа не надягатимуть наручників.

“Що стосується фотографії під арештом і чи проведуть його публічно як злочинця, то, як я вже сказав, я впевнений, що вони намагатимуться зробити так, щоб отримати задоволення від цього, виставивши його на парад”, – сказав адвокат.

Крім того, для захисту Трампа та нього самого обвинувачення нібито “стали несподіванкою”, адже є “безпрецедентним випадком в історії” США.

Як згодом сказав Такопіна у коментарі CBS News, судове засідання, ймовірно, відбудеться о 12:30 за місцевим часом (тобто о 19:30 за київським).

Експрезидент Трамп прилетить до Нью-Йорка у понеділок, а наступного дня постане перед суддею Хуаном Мерчаном.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту висунули кримінальні звинувачення.