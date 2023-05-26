На службу до Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер під назвою "Буча". На церемонії його передачі був присутній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: Міноборони України.

Головна мета малого броньованого артилерійського катера “Буча” — патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.

Під час церемонії передачі техніки був присутній, зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Катер заклали у 2019 році. Втім, саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили техніку, навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей ворона. Вже у 2022-23 роках він пройшов державні випробування.

“Буча” захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, а також протидіяти спробам висадки десанту противника.

За словами п’ятого Президента України Петро Порошенка, він разом із командою доклали максимум зусиль до фінансування “Бучі”, що посилить українську армію.

“Вдячний Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі — і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну”, — сказав Порошенко.