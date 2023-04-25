Про це повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС“, посилаючись на екстрені служби регіону, а також Слідком РФ у Telegram.
За даними видання, вертоліт розбився під час повернення на базу. На борту вертольота не було пасажирів, але загинув пілот.
Як пише “ТАСС”, вертоліт впав поза межами житлових масивів.
У Слідчому комітеті РФ заявили, що розбитий гелікоптер марки “Ансат”, а також тіло пілота 1967 року народження виявили вранці 25 квітня поблизу селища Єрзовка Городищенського району Волгоградської області.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.
- Пізно ввечері 20 квітня у Бєлгороді, РФ, пролунав вибух, пошкоджено автомобілі, що знаходилися поблизу, у прилеглих будинках вибиті вікна, а на дорозі утворилася вирва. Згодом виявилося, що це російський Су-34 “випадково скинув” боєприпас на місто.
- У російському Бєлгороді на місці, де нещодавно розірвалась авіаційна бомба, знайдено ще один нерозірваний снаряд. У місті проводиться евакуація.