У Волгоградській області РФ вертоліт екстреної медичної допомоги розбився, впавши у нежитловому районі. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС“, посилаючись на екстрені служби регіону, а також Слідком РФ у Telegram.

За даними видання, вертоліт розбився під час повернення на базу. На борту вертольота не було пасажирів, але загинув пілот.

Як пише “ТАСС”, вертоліт впав поза межами житлових масивів.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що розбитий гелікоптер марки “Ансат”, а також тіло пілота 1967 року народження виявили вранці 25 квітня поблизу селища Єрзовка Городищенського району Волгоградської області.