Німецький автовиробник Volkswagen планує до 2030 року зменшити викиди вуглекислого газу від свого автопарку в Європі на 40%. В якості додаткової альтернативи компанія анонсувала початок використання нового біодизельного пального у своїх дизельних двигунах останнього покоління.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Використання біодизеля дозволить знизити викиди СО2 приблизно на 70-95% проти звичайного дизпального.

Для роботи на такому пальному концерн вже схвалив всі моделі з 4-циліндровими дизельними двигунами, поставлені на ринок з кінця червня 2021 року. Мова йде про дизельну версію Volkswagen Tiguan та Golf GTD 8-го покоління.

На ринку біодизельне пальне вже є. Очікується, що у найближчі десять років його частка на енергетичному ринку Європи збільшиться до 20-30%.

Довідка. Біодизельне пальне – екологічно чистий вид біопального, а також паливна добавка, яке виробляється з біологічних відходів, таких як гідроочищена рослинна олія (HVO) і використовується для заміни нафтового дизельного пального. Найбільш поширене біодизельне пальне з парафіновими компонентами.