Про це повідомляє пресслужба компанії.
Використання біодизеля дозволить знизити викиди СО2 приблизно на 70-95% проти звичайного дизпального.
Для роботи на такому пальному концерн вже схвалив всі моделі з 4-циліндровими дизельними двигунами, поставлені на ринок з кінця червня 2021 року. Мова йде про дизельну версію Volkswagen Tiguan та Golf GTD 8-го покоління.
На ринку біодизельне пальне вже є. Очікується, що у найближчі десять років його частка на енергетичному ринку Європи збільшиться до 20-30%.
Довідка. Біодизельне пальне – екологічно чистий вид біопального, а також паливна добавка, яке виробляється з біологічних відходів, таких як гідроочищена рослинна олія (HVO) і використовується для заміни нафтового дизельного пального. Найбільш поширене біодизельне пальне з парафіновими компонентами.
- У серпні 2021 року японська транспортна компанія Nishida Shoun почала виготовляти біодизельне паливо для своїх вантажівок з бульйону супу рамен.
- У жовтні автомобільний концерн Volkswagen заявив, що у третьому кварталі 2021 року вдвічі збільшить постачання електромобілів.