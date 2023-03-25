У Волинській області детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 30 тонн сировини та десятки тисяч одиниць готового фальсифікату побутової хімії відомих брендів.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

За даними слідства, жителі Волинської області налагодили роботу двох цехів з виготовлення засобів побутової хімії. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок. Відтак, зловмисники під виглядом оригінальних товарів продавали підробки в інтернеті за цінами нижче ринкових.

Внаслідок діяльності зловмисників, закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в розмірі понад 2 мільйони гривень.

Загалом правоохоронці провели 9 обшуків та вилучили обладнання для виробництва та пакування товарів, комп’ютерну техніку, десятки тисяч наклейок з назвами торгових марок та три транспортні засоби.

У бюро зазначили, що зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлюється повне коло осіб причетних до цієї злочинної схеми.