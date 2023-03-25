Зображення: Бюро економічної безпеки України

Про це інформує пресслужба БЕБ.

За даними слідства, жителі Волинської області налагодили роботу двох цехів з виготовлення засобів побутової хімії. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок. Відтак, зловмисники під виглядом оригінальних товарів продавали підробки в інтернеті за цінами нижче ринкових.

Внаслідок діяльності зловмисників, закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в розмірі понад 2 мільйони гривень.

Зображення: Бюро економічної безпеки України

Загалом правоохоронці провели 9 обшуків та вилучили обладнання для виробництва та пакування товарів, комп’ютерну техніку, десятки тисяч наклейок з назвами торгових марок та три транспортні засоби.

У бюро зазначили, що зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлюється повне коло осіб причетних до цієї злочинної схеми.

Зображення: Бюро економічної безпеки України