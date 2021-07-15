Про це повідомляє Associated Press.
“Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії, інциденти в лабораторії можуть статися”, – заявив Гебреїсус.
Гендиректор ВООЗ нагадав, що на початку пандемії коронавірусу міжнародна група експертів під час візиту до Китаю зіткнулася з проблемами в отриманні доступу до первинних даних стосовно поширення вірусу.
Гебреїсус додав, що агентство охорони здоров’я ООН, що базується в Женеві, “просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати, особливо щодо інформації, необроблених даних, про які ми просили в перші дні пандемії”.
“Нам потрібна інформація, пряма інформація з приводу того, якою була ситуація в лабораторії до і на самому початку пандемії”, – заявив голова ВООЗ.
Він зазначив, що лише після опрацювання усієї інформації щодо виникнення та поширення коронавірусу ВООЗ зможе повністю виключити версію про витік вірусу з лабораторії. Тому зараз ця версія все ще актуальна.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.
- Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.
- На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.
- На саміті “Великої сімки” лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них – виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.