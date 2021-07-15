Про це повідомляє Associated Press.

“Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії, інциденти в лабораторії можуть статися”, – заявив Гебреїсус.

Гендиректор ВООЗ нагадав, що на початку пандемії коронавірусу міжнародна група експертів під час візиту до Китаю зіткнулася з проблемами в отриманні доступу до первинних даних стосовно поширення вірусу.

Гебреїсус додав, що агентство охорони здоров’я ООН, що базується в Женеві, “просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати, особливо щодо інформації, необроблених даних, про які ми просили в перші дні пандемії”.

“Нам потрібна інформація, пряма інформація з приводу того, якою була ситуація в лабораторії до і на самому початку пандемії”, – заявив голова ВООЗ.

Він зазначив, що лише після опрацювання усієї інформації щодо виникнення та поширення коронавірусу ВООЗ зможе повністю виключити версію про витік вірусу з лабораторії. Тому зараз ця версія все ще актуальна.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.