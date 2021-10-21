Старший керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), доктор Брюс Ейлворд заявив, що пандемія коронавірусу "триватиме на рік довше, ніж потрібно", тому що бідні країни не отримують вакцин.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами Ейлворда, бідні країни не отримують достатньої кількості вакцин, оскільки багаті не виконують своїх зобов’язань за програмами справедливого розподілу медпрепаратів.

Якщо в більшості країн світу вакциновано близько 40% жителів або більше, то в Африці імунізацію пройшли тільки 5% населення.

Ейлворд зазначив, що це означає, що коронокриза може “легко затягнутися до 2022 року”.

Він також закликав багаті країни відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, і додав, що їм необхідно “підбити підсумки” своїх зобов’язань щодо пожертвувань, взятих на саміті G7.

“Я можу вам сказати, що ми відстаємо від графіка. Нам дійсно потрібно прискорити це, інакше – знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно”, – сказав Ейлворд.