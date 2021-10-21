Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За словами Ейлворда, бідні країни не отримують достатньої кількості вакцин, оскільки багаті не виконують своїх зобов’язань за програмами справедливого розподілу медпрепаратів.
Якщо в більшості країн світу вакциновано близько 40% жителів або більше, то в Африці імунізацію пройшли тільки 5% населення.
Ейлворд зазначив, що це означає, що коронокриза може “легко затягнутися до 2022 року”.
Він також закликав багаті країни відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, і додав, що їм необхідно “підбити підсумки” своїх зобов’язань щодо пожертвувань, взятих на саміті G7.
“Я можу вам сказати, що ми відстаємо від графіка. Нам дійсно потрібно прискорити це, інакше – знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно”, – сказав Ейлворд.
- Генеральний директор Moderna Inc. Стефан Бансел певен, що пандемія коронавірусу може закінчитися через рік, оскільки збільшення виробництва вакцин забезпечить глобальні постачі.